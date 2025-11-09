Liverpool sá aldrei til sólar í Manchester

Manchester City vann Liverpool, 3:0, í 11. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Með sigrinum fer Manchester City upp í 2. sæti deildarinnar með 22 stig og er nú fjórum stigum frá toppliði Arsenal. Liverpool er í 8. sæti deildarinnar með 18 stig.
Manchester City byrjaði leikinn betur og sótti meira í upphafi leiks.
Á 13. mínútu fengu heimamenn svo dæmda vítaspyrnu þegar Georgíumaðurinn Giorgi Mamardashvili, markvörður Liverpool, felldi Belgann Jeremy Doku í vítateignum.
Snertingin var minni háttar en Chris Kavanagh dómari dæmdi vítaspyrnu eftir að hafa farið á skjáinn og skoðað atvikið aftur.
Erling Haaland steig fram á vítapunktinn en Mamardashvili varði spyrnu hans frábærlega.
Leikmönnum Liverpool gekk illa að halda knettinum innan sinna raða og pressa heimamanna var góð.
City-menn voru áfram sterkari aðilinn í fyrri hálfleik, en dauðafærin voru ekki mörg framan af leik. Jeremy Doku var stórhættulegur á vinstri kantinum og bjó til mikil vandræði fyrir gestina.
Fyrsta mark leiksins kom hins vegar eftir fyrirgjöf frá hægri. Matheus Nunes fékk þá nægan tíma til að senda fyrir markið, Ibrahima Konate náði snertingu á boltann en boltinn hrökk beint á kollinn á Erling Haaland og þaðan sigldi boltinn í bláhornið.
Smá heppnisstimpill yfir markinu sem kom á 29. mínútu en 1:0-forysta heimamanna var verðskulduð.
Liverpool-menn töldu sig hafa jafnað metin á 40. mínútu þegar Virgil Van Dijk átti frábæran skalla í fjærhornið eftir hornspyrnu Mohamed Salah.
Markið fékk hins vegar ekki að standa þar sem Andy Robertson var rangstæður og var talinn hafa áhrif á Donnarumma í markinu.
Vissulega mjög umdeilt atvik og Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool var allt annað en kátur með þessa niðurstöðu.
Annað mark City kom svo á þriðju mínútu uppbótartíma í fyrri hálfleik. City-menn tóku þá stutta hornspyrnu sem endaði með því að Bernardo Silva renndi boltanum á Nico Gonzalez sem skaut að marki.
Boltinn hrökk í Van Dijk og Mamardashvili var varnarlaus í markinu. Staðan því 2:0 í hálfleik og heimamenn í góðum málum.
Í seinni hálfleik var ljóst að Liverpool-menn þyrftu að sækja til að koma sér inn í leikinn.
Cody Gakpo og Milos Kerkez komu inn á hjá Liverpool snemma í síðari hálfleik og Gakpo var ekki nema þrjár mínútur að koma sér í færi, en færið kom á 59. mínútu.
Mohamed Salah gerði þá vel, dró í sig leikmenn City á hægri vængnum, renndi boltanum á hægri bakvörðinn Conor Bradley sem renndi boltanum fyrir markið á Gakpo.
Hollendingurinn náði hins vegar ekki að stýra boltanum nægilega vel á markið og skot hans fór yfir markið.
Það var svo besti maður vallarins í leiknum, Jérémy Doku, sem skoraði frábært mark á 63. mínútu.
City-menn skiptu boltanum yfir til vinstri á bakvörðinn Nico O’Reilly sem sendi á Doku. Doku lék aðeins inn á völlinn og smurði boltann svo glæsilega í fjærhornið.
Ljóst var að róðurinn væri þungur hjá Liverpool eftir þetta. Færin voru ekki sérstaklega mörg næstu mínútur á eftir, þó að bæði lið hafi átt ágætis sóknir.
Besta færi Liverpool fékk Mohamed Salah á 79. mínútu.
Milos Kerkez skallaði boltann bakvið vörn heimamanna þar sem Salah komst á auðan sjó og náði að lyfta boltanum yfir Donnarumma í markinu, en boltinn fór hársbreidd framhjá markinu.
Fleira markvert gerðist ekki í leiknum og 3:0 sigur Manchester City því staðreynd.