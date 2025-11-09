Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 9.11.2025 | 15:30

Man. City - Liverpool kl. 16.30, bein lýsing

Phil Foden og Virgil Van Dijk eigast við í leik …
Phil Foden og Virgil Van Dijk eigast við í leik liðanna á síðustu leiktíð. AFP/Paul Ellis
mbl.is

Kristján Gylfi Guðmundsson

kristjangg@mbl.is

Manchester City og Liverpool mætast í stórleik 11. umferðar í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Mbl.is fylgist með leiknum í beinni textalýsingu.

Fyrir leikinn er Manchester City í þriðja sæti með 19 stig, en Liverpool er með stigi minna í sjötta sætinu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Man. City 0:0 Liverpool opna loka
0. mín. Komið þið sæl og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá stórleik Manchester City og Liverpool í 11. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
mbl.is
Fleira áhugavert
Óttast um atvinnuréttindi sín Guðrún: Erfið ákvörðun Segir vaxtaviðmiðin allt of flókin Meintar moskítóflugur herja á Kópavog
Fleira áhugavert
Stór skjálfti í Öskju í morgun Taldi flest íslensk ættarnöfn málspjöll Segir að ekki eigi að óttast gervigreind í skólum Furðar sig á slæmri umgengni