Maresca skaut á Man Utd

Enzo Maresca knattspyrnustjóri Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta skaut föstum skotum að Manchester United og meðferð félagsins á Alejandro Garnacho.
Argentínumaðurinn ungi gekk til liðs við Chelsea í lok ágúst frá Manchester United fyrir 40 milljónir punda.
Garnacho átti góðan leik í 3:0 sigri Chelsea á Wolves í gærkvöldi og lagði upp þriðja mark liðsins fyrir Pedro Neto.
„Aðal skilaboðin frá okkur til hans hafa verið að hann þurfi að leggja hart að sér. Við vitum hvaða gæðum hann býr yfir, sérstaklega með boltann.
En til að spila með okkur, þarf vinnuframlagið að vera mjög gott, bæði með og án bolta.
Hann kemur frá félagi þar sem hann var ekki að æfa 100 %, þannig að líkamlegt ástand hans var ekki gott.
Hægt og rólega er hann að komast í betra form. Hann veit að hann þarf að vera góður bæði með bolta og án bolta, annars mun hann ekki spila,“ sagði Enzo Maresca.