Sigrar hjá Aston Villa, Brentford og Nottingham Forest

Fjórir leikir fóru fram kl. 14:00 í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag. Aston Villa, Brentford og Nottingham Forest unnu öll góða heimasigra, en Crystal Palace og Brighton gerðu markalaust jafntefli.
Aston Villa vann stórsigur á heimavelli gegn Bournemouth 4:0. Emiliano Buendia skoraði fyrsta markið á 28. mínútu og Amadou Onana bætti við marki fyrir hálfleik.
Ross Barkley og hollendingurinn Donyell Malen skoruðu svo seinni tvö mörk heimamanna seint í leiknum.
Brentford vann frábæran sigur á Newcastle á heimavelli 3:1, en Newcastle-menn voru yfir í hálfleik eftir mark frá Harvey Barnes á 27. mínútu.
Kevin Schade jafnaði metin fyrir Brentford eftir ellefu mínútna leik í síðari hálfleik og tvö mörk frá Igor Thiago tryggðu sigur heimamanna.
Það fyrra kom af vítapunktinum þegar tólf mínútur voru til leiksloka og það síðara kom í uppbótartíma.
Nottingham Forest vann Leeds 3:1 á heimavelli og ljóst að Sean Dyche er að takast að rétta stöðu liðsins af.
Lukas Nmecha kom gestunum yfir á 13. mínútu en Forest jafnaði leikinn aðeins tveimur mínútum síðar með marki frá Ibrahim Sangaré.
Morgan Gibbs White skoraði svo á 68. mínútu og Elliot Anderson skoraði úr vítaspyrnu í uppbótartíma.
Að lokum gerðu Crystal Palace og Brighton markalaust jafntefli í Lundúnum í dag.