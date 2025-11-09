Slot fór fögrum orðum um Guardiola

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbita, fór fögrum orðum um Josep Guardiola knattspyrnustjóra Manchester City.
Guardiola stýrir sínum þúsundasta leik sem knattspyrnustjóri þegar Manchester City mætir Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
„Þú hlakkar alltaf til að horfa á lið hans spila.
Þegar þú greinir andstæðinginn, þá nýturðu þeirra forréttinda að horfa á fimm, sex, sjö leiki með liðum hans og þér leiðist aldrei, því lið hans eru alltaf öflug og eru með skýra hugmyndafræði með boltann.
Barcelona-liðið hans var ótrúlegt, það var frábært að enda vikuna með því að horfa á þá spila á sunnudagskvöldum.
Svo þegar hann fór annað fann hann upp á nýjum hlutum, eins og að láta bakverðina leysa inn á miðjuna.
Margir stjórar vinna titla, en sá leikstíll sem hann lætur lið sín spila er frábær, þess vegna ber hann af samanborið við marga aðra.
Ég efast um að margir knattspyrnustjórar sem eru að hefja feril sinn núna muni ná 1.000 leikjum, sérstaklega á því stigi sem Guardiola hefur unnið á.
Þetta er mjög erfitt starf og margar fórnir sem þarf að færa.“