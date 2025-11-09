Van Dijk: Skiptir ekki mál hvað ég segi

Virgil van Dijk fyrirliði Liverpool var óánægður með frammistöðu síns liðs í tapi gegn Manchester City, 3:0, í ensku úrvalsdeildinni í Manchester í dag.
Liverpool er búið að tapa fimm af síðustu sex leikjum sínum í deildinni og er í áttunda sæti með 18 stig, átta stigum frá toppliði Arsenal.
Á 39. mínútu stangaði van Dijk boltann í netið eftir hornspyrnu Liverpool en markið var dæmt af vegna þess að Andy Robertson var talinn fyrir Gianluigi Donnarumma markmanni City.
Margir Liverpool-menn voru óánægðir við dóminn og vildu meina að Robertson truflaði ekki sjón markammsins en van Dijk var spurður út í hann í viðtali við Sky Sports eftir leik.
„Í fótbolta taka dómararnir stóru ákvarðanirnar og við verðum að sætta okkur við það. Það er engin ástæða að ræða þetta að mínu mati. Við töpuðum 3:0 og það er mikill skellur.
Það skiptir ekki máli hvað ég segi um markið því hvað sem ég segi verður í fjölmiðlum og allt landsleikjahléið verður um hvað ég hafði að segja. Ég einbeiti mér frekar að tapinu og þið getið rætt um hvort þetta hafi verið réttur eða rangur dómur,“ sagði Hollendingurinn.