Bestu kaup tímabilsins

Granit Xhaka slær á létta strengi með Piero Hincapie, leikmanni …
Granit Xhaka slær á létta strengi með Piero Hincapie, leikmanni Arsenal, eftir leik liðanna á laugardaginn. AFP/Oli Scarff

Kaup nýliða Sunderland á svissneska miðjumanninum Granit Xhaka eru líklega bestu kaup sumarsins í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu.

Það er í það minnsta skoðun Wayne Rooney, fyrrverandi leikmanns Manchester United og enska landsliðsins.

Hann sagði í hlaðvarpsþætti sínum, The Wayne Rooney Show, að margir hefðu efast um að Xhaka gæti snúið aftur í ensku deildina en hann lék þar lengi með Arsenal áður en hann fór til Þýskalands. Sunderland keypti hann af Leverkusen fyrir 13 milljónir punda.

„Hann kemur til liðs sem var að koma upp í deildina, hvaða áhrif gat hann mögulega haft á möguleika Sunderland? En þetta eru sennilega kaup ársins, hann hefur verið frábær,“ sagði Rooney.

Xhaka og félagar í Sunderland hafa komið verulega á óvart. Þeir gerðu jafntefli, 2:2, við topplið Arsenal um helgina en Arsenal hafði fram að því fengið á sig þrjú mörk í deildinni í haust.  Sunderland er nú í fjórða sæti deildarinnar, stigi á undan Liverpool, Manchester United, Aston Villa og Tottenham.

