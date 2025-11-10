Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 10.11.2025 | 19:07

Enn og aftur á meiðslalistanum

Roméo Lavia hefur misst af 88 leikjum með Chelsea á …
Roméo Lavia hefur misst af 88 leikjum með Chelsea á rúmum tveimur árum. AFP/Justin Tallis

Belgíski knattspyrnumaðurinn Roméo Lavia, miðjumaður Chelsea, verður frá vegna meiðsla næsta mánuðinn hið minnsta eftir að hann meiddist á læri í leik með liðinu í síðustu viku.

Lavia, sem er 21 árs, hefur átt við þrálát meiðsli að stríða síðan hann var keyptur á 53 milljónir punda frá Southampton sumarið 2023.

Á þeim tíma hefur Lavia náð að spila 29 leiki í öllum keppnum en hefur hins vegar misst af 88 leikjum á rúmum tveimur árum.

Hefur hann aldrei náð að spila heilan leik fyrir Chelsea og þarf enn að bíða eftir að það verði að veruleika.

