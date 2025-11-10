Framherji United dregur sig út

Benjamin Sesko, sóknarmaður Manchester United, hefur dregið sig út úr landsliðshópi Slóveníu fyrir leiki liðsins í undankeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu í þessari viku.
Samkvæmt Sky Sports er ekki um alvarleg meiðsli að ræða en Sesko lék meginpart síðari hálfleiksins þegar United gerði jafntefli, 2:2, við Tottenham í London á laugardaginn.
Slóvenía á veika von um að komast í umspilið fyrir HM en þarf til þess að vinna Kósovó á heimavelli og Svíþjóð á útivelli á laugardag og þriðjudag.
Sesko hefur skorað tvö mörk í fyrstu ellefu leikjum sínum með Manchester United í úrvalsdeildinni.