Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 10.11.2025 | 17:00

Framherji United dregur sig út

Benjamin Sesko glímir við meiðsli.
Benjamin Sesko glímir við meiðsli. AFP/Oli Scarff

Benjamin Sesko, sóknarmaður Manchester United, hefur dregið sig út úr landsliðshópi Slóveníu fyrir leiki liðsins í undankeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu í þessari viku.

Samkvæmt Sky Sports er ekki um alvarleg meiðsli að ræða en Sesko lék meginpart síðari hálfleiksins þegar United gerði jafntefli, 2:2, við Tottenham í London á laugardaginn.

Slóvenía á veika von um að komast í umspilið fyrir HM en þarf til þess að vinna Kósovó á heimavelli og Svíþjóð á útivelli á laugardag og þriðjudag.

Sesko hefur skorað tvö mörk í fyrstu ellefu leikjum sínum með Manchester United í úrvalsdeildinni.

mbl.is
