Hafa engin gögn fengið frá United

Matjaz Kek, þjálfari slóvenska landsliðsins, segir knattspyrnusamband þjóðarinnar engin gögn eða upplýsingar hafa fengið frá Manchester United um sóknarmanninn Benjamin Sesko, sem dró sig úr landsliðshópnum vegna meiðsla í dag.
„Með fullri virðingu fyrir stóru félagi á við Manchester United höfum við ekki formlega fengið neitt í hendurnar ennþá. Enga pappíra, engin skjöl. Við myndum vilja fá þau send.
Við myndum líka vilja að læknateymi okkar geti fengið tækifæri til þess að líta á skjölin. Læknirinn okkar er sérfræðingur á þessu sviði. Við erum ekki bara með einhvern í þeirri stöðu,“ sagði Kek á fréttamannafundi í dag.
Sky Sports greindi frá því í dag að ekki væri um alvarleg meiðsli að ræða en Sesko meiddist á hné í jafntefli gegn Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á laugardag.