Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 10.11.2025 | 22:43

Hafa engin gögn fengið frá United

Benjamin Sesko í leik með Manchester United.
Benjamin Sesko í leik með Manchester United. AFP/Oli Scarff

Matjaz Kek, þjálfari slóvenska landsliðsins, segir knattspyrnusamband þjóðarinnar engin gögn eða upplýsingar hafa fengið frá Manchester United um sóknarmanninn Benjamin Sesko, sem dró sig úr landsliðshópnum vegna meiðsla í dag.

„Með fullri virðingu fyrir stóru félagi á við Manchester United höfum við ekki formlega fengið neitt í hendurnar ennþá. Enga pappíra, engin skjöl. Við myndum vilja fá þau send.

Framherji United dregur sig út
Frétt af mbl.is

Framherji United dregur sig út

Við myndum líka vilja að læknateymi okkar geti fengið tækifæri til þess að líta á skjölin. Læknirinn okkar er sérfræðingur á þessu sviði. Við erum ekki bara með einhvern í þeirri stöðu,“ sagði Kek á fréttamannafundi í dag.

Sky Sports greindi frá því í dag að ekki væri um alvarleg meiðsli að ræða en Sesko meiddist á hné í jafntefli gegn Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á laugardag.

mbl.is
Fleira áhugavert
Yfirlýsing Sigríðar: Ákvörðunin alfarið mín „Um 60.000 litlir kallar sem við pöntum“ Veitir á ný verðtryggð lán á föstum vöxtum Taldi flest íslensk ættarnöfn málspjöll
Fleira áhugavert
Segir að ekki eigi að óttast gervigreind í skólum Tókust á um brotthvarf Sigríðar Grímur fékk stuttan tíma til umhugsunar Veitir á ný verðtryggð lán á föstum vöxtum
Loka