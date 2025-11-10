Leikmaður Liverpool hafnaði landsliðskallinu

Knattspyrnumaðurinn Federico Chiesa, sóknarmaður Liverpool, var valinn í ítalska landsliðið fyrir komandi landsleikjaglugga en ákvað að þekkjast ekki boð landsliðsþjálfarans Gennaro Gattuso.
Ítalía mætir Moldóvu og Noregi í lokaleikjum I-riðils undankeppni HM 2026 en Chiesa verður ekki með í þeim. Liðið er í öðru sæti riðilsins og á möguleika á að hrifsa toppsætið af Noregi.
„Ég tala oft við hann en maður verður einfaldlega að virða þær ákvarðanir og áskoranir sem hvert okkar stendur frammi fyrir. Ég get ekki sagt meira en þetta er sannleikurinn,“ sagði Gattuso á fréttamannafundi.
Chiesa hefur verið í töluvert stærra hlutverki hjá Liverpool á yfirstandandi tímabili samanborið við það síðasta en á þó ekki fast sæti í byrjunarliðinu. Hann lék síðast landsleik fyrir Ítalíu á EM 2024 í Þýskalandi.