Liverpool furðar sig á marki sem dæmt var af

Forsvarsmenn enska knattspyrnufélagsins Liverpool hafa sett sig í samband við samtök atvinnudómara á Englandi, PGMOL, til þess að spyrjast fyrir hvers vegna ákveðið hafi verið að dæma mark liðsins af í 3:0-tapi fyrir Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í gær.
Í stöðunni 1:0 fyrir Man. City jafnaði Virgil van Dijk metin fyrir Liverpool. 13 sekúndum síðar flaggaði aðstoðardómari rangstöðu og VAR-dómarinn Michael Oliver staðfesti svo þá ákvörðun.
Dómararnir mátu það sem svo að Andy Robertson væri rangstæður þar sem hann stæði fyrir framan Gianluigi Donnarumma í marki Man. City og hafi haft áhrif á markvörðinn er Robertson beygði sig undir boltann.
Liverpool samþykkir ekki að þetta tilvik falli undir þær reglur sem stuðst var við þegar ákvörðunin um að dæma markið af var tekin.
Eftir að hafa skoðað allar mögulegar endursýningar frá öllum sjónarhornum hafnar Liverpool því nefnilega að staðsetning Robertsons hafi haft nokkur áhrif á sjónlínu Donnarumma eða getu hans til að ná til boltans.
Af þeim sökum undrast forsvarsmenn Liverpool að athugun í VAR hafi ekki endað með því að markið væri dæmt gott og gilt.
Liverpool gengst við úrslitum leiksins en ákvað að setja sig í samband við Howard Webb, yfirmann PGMOL, til þess að koma áleiðis áhyggjum sínum þar sem félagið telur að atvikið eigi ekki að geta fengið að eiga sér stað án þess að það verði skorað á hólm eða skoðað nánar.