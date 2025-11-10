Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 10.11.2025 | 21:37

Martraðarleikur gegn gömlu félögunum

Cameron Burgess (nr. 21) eftir leik með ástralska landsliðinu í …
Cameron Burgess (nr. 21) eftir leik með ástralska landsliðinu í síðasta mánuði. AFP/Minas Panagiotakis

Ástralski knattspyrnumaðurinn Cameron Burgess sýndi ekki sínar bestu hliðar þegar lið hans Swansea City tapaði 1:4 fyrir Ipswich Town í ensku B-deildinni um helgina.

Burgess mætti þar sínum gömlu félögum en hann lék með Ipswich í ensku úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.

Hafi Burgess, sem leikur sem miðvörður, ætlað að sýna gömlu félögunum í tvo heimana misheppnaðist það hrapallega. Hann skoraði nefnilega tvö sjálfsmörk í leiknum.

Burgess lék allan leikinn í hjarta varnarinnar hjá Swansea, sem fékk á sig tvö mörk til viðbótar á heimavelli sínum í Wales.

Fyrir frammistöðuna fékk hann 3,1 í einkunn hjá knattspyrnuforritinu vinsæla FotMob og er leitun að jafn lágri einkunn hjá forritinu. SofaScore fór mýkri höndum um Burgess og gaf honum 4,7 í einkunn.

mbl.is
Fleira áhugavert
Meintar moskítóflugur herja á Kópavog Konan sem eldist ekki Stór skjálfti í Öskju í morgun Taldi flest íslensk ættarnöfn málspjöll
Fleira áhugavert
Gefa út frásögn um leit að geirfuglum Hefur áhyggjur af auknum einmanaleika ungra manna „Biðum eftir útspilinu frá Seðlabankanum“ Samdráttur eftir flutninginn í Álfabakka