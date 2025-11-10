Meiddust og missa af landsleikjunum

Ljóst er að þrír leikmenn missa af landsleikjum Englands í undankeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu á næstu dögum vegna meiðsla.
Miðvörðurinn Marc Guehi meiddist í leik með Crystal Palace í Sambandsdeildinni á fimmtudaginn og Oliver Glasner, knattspyrnustjóri Palace, sagði í gær að hann væri á hækjum og útilokað að hann væri að fara til móts við landsliðið.
Anthony Gordon, kantmaður Newcastle, missti af leik liðsins við Brentford í gær vegna meiðsla og markvörður liðsins, Nick Pope, þurfti að fara af velli vegna höfuðhöggs og heilahristings. Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle, sagði að hvorugur færi til móts við landsliðið.
Enska liðið kemur saman í dag en það mætir Serbíu á Wembley á fimmtudaginn og sækir Albaníu heim til Tirana næsta sunnudag.