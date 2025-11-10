Samdi fram á næsta áratug

Morgan Rogers, leikmaður Aston Villa og enska landsliðsins í knattspyrnu, hefur verið eftirsóttur af stærstu félögunum undanfarið.
Nú geta stuðningsmenn Aston Villa hins vegar andað léttar því félagið tilkynnti í dag að hann hefði skrifað undir nýjan samning til sex ára, eða til sumarsins 2031.
Rogers er 23 ára gamall, uppalinn hjá nágrannaliðinu WBA, en var í röðum Manchester City í fjögur ár og síðan með Middlesbrough í eitt ár áður en Villa keypti hann þaðan í lok janúar 2024.
Hann hefur frá þeim tíma skorað 12 mörk í 59 leikjum fyrir Villa í úrvalsdeildinni og unnið sér sæti í enska landsliðinu. Þar hefur Rogers leikið níu landsleiki og skorað eitt mark, í vináttulandsleik gegn Wales í síðasta mánuði.