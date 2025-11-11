Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.11.2025 | 14:16

Breytingar á enska landsliðshópnum

Trevoh Chalobah.
Trevoh Chalobah. AFP/Glyn Kirk

Trevoh Chalobah, varnarmaður Chelsea, og James Trafford, markvörður Manchester City, hafa verið kallaðir inn í enska landsliðshópinn í fótbolta sem mætir Serbíu og Albaníu í K-riðli undankeppni HM 2026.

Chalobah og Trafford koma inn í hópinn fyrir þá Marc Guéhi, varnarmann Crystal Palace, og Nick Pope, markvörð Newcastle, en báðir þurftu þeir að draga sig úr hópnum vegna meiðsla.

England er í efsta sæti K-riðils með 18 stig eða fullt hús stiga fyrir lokaleikina tvo gegn Serbíu á Wembley, þann 13. nóvember, og Albaníu í Tirana, þann 16. nóvember, og hefur nú þegar tryggt sér sæti í lokakeppninni á næsta ári.

