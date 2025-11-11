Draga sig óvænt úr baráttunni við Liverpool

Forráðamenn knattspyrnuliðs Real Madrid á Spáni eru hættir að eltast við enska varnarmanninn Marc Guéhi.
Það er spænski miðillinn AS sem greinir frá þessu en Guéhi, sem er 25 ára gamall og samningsbundinn Crystal Palace, hefur verið sterklega orðaður við Real Madrid undanfarnar vikur.
Miðvörðurinn var nálægt því að ganga til liðs við Liverpool í sumar en forráðamenn Crystal Palace hættu við á síðustu stundu þar sem ekki tókst að finna eftirmann hans.
AS greinir frá því að forráðamenn félagsins séu ekki tilbúnir að borga honum þau laun sem hann hefur farið fram á og þá er þeir ekki heldur tilbúnir að borga honum þann undirskriftarbónus sem hann hefur farið fram á.
Sportsmail greinir hins vegar frá því að Guéhi hafi gert heiðursmannasamkomulag við Liverpool um að ganga í raðir félagsins og því sé tilgangslaust fyrir önnur félög að eltast við hann.