Kærður fyrir að hrækja á stuðningsmenn

Enska knattspyrnusambandið hefur kært Hannibal Mejbri, miðjumann Burnley, fyrir óviðeigandi hegðun í leik gegn Leeds United í ensku úrvalsdeildinni í síðasta mánuði.
Mejbri er sagður hafa hrækt á eða í áttina að stuðningsmönnum Leeds þegar hann var að hita upp fyrir framan þá.
Kom Mejbri svo inn á sem varamaður í leiknum nokkrum mínútum síðar. Eftir leikinn lagði stuðningsmaður Leeds fram kvörtun til lögreglu vegna meints atviks.
Enska knattspyrnusambandið hefur gefið Mejbri, sem er landsliðsmaður Túnis, frest til 28. nóvember til að bregðast við kærunni.