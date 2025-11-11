Nýr fimm ára samningur á borðinu

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Manchester City hafa boðið Phil Foden, sóknarmanni liðsins, nýjan samning.
Það er fjölmiðlamaðurinn Nicoló Schira sem greinir frá þessu en Foden, sem er 25 ára gamall, er samningsbundinn City til sumarsins 2027.
Félagið hefur boðið Foden samning sem gildir til sumarsins 2030 en Pep Guardiola, stjóri City, er mikill aðdáandi leikmannsins.
Hann er uppalinn hjá City og á að baki 333 leiki fyrir félagið í öllum keppnum þar sem hann hefur skorað 104 mörk og lagt upp önnur 64 til viðbótar.