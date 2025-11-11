Skaut á liðsfélaga Wirtz hjá Liverpool

Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.11.2025 | 13:34 | Uppfært 13:52

Julian Nagelsmann, þjálfari þýska karlalandsliðsins í fótbolta, tók upp hanskann fyrir Florian Wirtz á blaðamannafundi þýska liðsins í gær.

Wirtz, sem er 22 ára gamall, gekk til liðs við Liverpool frá Bayer Leverkusen í sumar fyrir 116 milljónir punda.

Hann hefur hvorki skorað né lagt upp mark í fyrstu ellefu leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu sem mörgum þykir ekki merkileg tölfræði hjá leikmanni sem er sá næstdýrasti í sögu úrvalsdeildarinnar.

Lítil hjálp í liðsfélögunum

„Hann þarf tíma til þess að aðlagast nýju landi og nýrri deild,“ sagði Nagelsmann á blaðamannafundinum.

„Við vitum öll hvað hann getur og frammistaða hans í október var mun betri en í september, það var meiri ákefð í hans leik. Hann er að skapa helling af færum, liðsfélagar hans þurfa líka að skora, það væri ágætis tilbreyting.

Liverpool var eitt stöðugasta lið álfunnar á síðustu leiktíð en staðan er ekki sú sama í dag. Það urðu miklar breytingar á leikmannahópnum og allir sóknarmenn liðsins vilja skora núna. Það eru ekki beint kjöraðstæður fyrir leikmann eins og Wirtz,“ bætti Nagelsmann við.

