Starfið ekki í hættu þrátt fyrir dapurt gengi

Þýski knattspyrnustjórinn Daniel Farke er öruggur í starfi hjá Leeds þrátt fyrir dapurt gengi liðsins í síðustu leikjum.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Farke, sem er 49 ára gamall, tók við Leeds sumarið 2023 og kom liðinu upp í úrvalsdeildina á síðustu leiktíð.
Leeds er sem stendur í 16. sæti úrvalsdeildarinnar með 11 stig, stigi frá fallsæti og hefur tapað fjórum af síðustu fimm leikjum sínum í deildinni.
Þrátt fyrir það mun Farke fá tíma til þess að snúa slæmu gengi liðsins við en liðið fór vel af stað á tímabilinu og fékk 8 stig af 18 mögulegum úr fyrstu sex leikjum sínum.