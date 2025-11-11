Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.11.2025 | 16:04

Starfið ekki í hættu þrátt fyrir dapurt gengi

Daniel Farke.
Daniel Farke. AFP/Justin Tallis

Þýski knattspyrnustjórinn Daniel Farke er öruggur í starfi hjá Leeds þrátt fyrir dapurt gengi liðsins í síðustu leikjum.

Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Farke, sem er 49 ára gamall, tók við Leeds sumarið 2023 og kom liðinu upp í úrvalsdeildina á síðustu leiktíð.

Leeds er sem stendur í 16. sæti úrvalsdeildarinnar með 11 stig, stigi frá fallsæti og hefur tapað fjórum af síðustu  fimm leikjum sínum í deildinni.

Þrátt fyrir það mun Farke fá tíma til þess að snúa slæmu gengi liðsins við en liðið fór vel af stað á tímabilinu og fékk 8 stig af 18 mögulegum úr fyrstu sex leikjum sínum.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Er að nálgast einhver endalok“ Myndir: Fellaskóli sigraði í Skrekk Áætla að ríkissjóður verði af tíu milljörðum Hefur áhyggjur af auknum einmanaleika ungra manna
Fleira áhugavert
Byggir á óskráðum reglum um óbeðinn erindisrekstur Bæði kúnninn og starfsfólk græða Dularfullt tjón á Klapparstíg 14 Viðbúnaðargeta ófullnægjandi
Loka