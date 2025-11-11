Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.11.2025 | 14:58

Úrvalsdeildin varð við beiðni Arsenal

Arsenal-maðurinn Leandro Trossard fagnar marki sínu gegn Sunderland um helgina.
Arsenal-maðurinn Leandro Trossard fagnar marki sínu gegn Sunderland um helgina. AFP/Oli Scarff

Forráðamenn ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta urðu við beiðni forráðamanna Arsenal um að færa leik liðsins gegn Everton í 17. umferð deildarinnar til laugardagsins 20. desember.

Það er BBC sem greinir frá þessu en til stóð að leikurinn færi fram sunnudaginn 21. desember á heimavelli Everton í Liverpool.

Arsenal mætir Crystal Palace þann 23. desember í átta liða úrslitum enska deildabikarsins og Arsenal bað því að leikurinn gegn Everton yrðu færður svo félagið fengi meiri tíma til þess að undirbúa sig fyrir bikarleikinn. 

Arsenal trónir á toppi úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu ellefu umferðirnar með 26 stig, fjórum stigum meira en Manchester City sem er í öðru sætinu.

mbl.is
