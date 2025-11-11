Úrvalsdeildin varð við beiðni Arsenal

Forráðamenn ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta urðu við beiðni forráðamanna Arsenal um að færa leik liðsins gegn Everton í 17. umferð deildarinnar til laugardagsins 20. desember.
Það er BBC sem greinir frá þessu en til stóð að leikurinn færi fram sunnudaginn 21. desember á heimavelli Everton í Liverpool.
Arsenal mætir Crystal Palace þann 23. desember í átta liða úrslitum enska deildabikarsins og Arsenal bað því að leikurinn gegn Everton yrðu færður svo félagið fengi meiri tíma til þess að undirbúa sig fyrir bikarleikinn.
Arsenal trónir á toppi úrvalsdeildarinnar eftir fyrstu ellefu umferðirnar með 26 stig, fjórum stigum meira en Manchester City sem er í öðru sætinu.