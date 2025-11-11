Vilja gera langtímasamning við miðvörðinn

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Tottenham ætla að leggja allt í sölurnar til þess að framlengja samning hollenska varnarmannsins Micky van de Ven.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en van de Ven, sem er 24 ára gamall, gekk til liðs við Tottenham frá Wolfsburg sumarið 2023 fyrir 50 milljónir punda.
Hann er samningsbundinn Tottenham til sumarsins 2029 en forráðamenn Tottenham vilja bjóða honum nýjan langtímasamning og hækka launin hans umtalsvert í leiðinni.
Miðvörðurinn hefur verið lykilmaður í varnarleik liðsins frá því hann kom frá Þýskalandi en alls á hann að baki 67 leiki fyrir félagið í öllum keppnum þar sem hann hefur skorað níu mörk.