Bakslag hjá fyrirliða Arsenal

Norski knattspyrnumaðurinn Martin Ödegaard, fyrirliði Arsenal, verður lengur frá vegna meiðsla en í fyrstu var talið.
Þetta tilkynnti Ståle Solbakken, þjálfari norska karlalandsliðsins, á fjölmiðlafundi norska landsliðsins en Ödegaard, sem er 26 ára gamall, meiddist á hné þann 4. október.
Miðjumaðurinn skaddaði liðbönd í hné og í fyrstu var talið að hann yrði frá í sex vikur og yrði klár í slaginn í lok nóvembermánaðar.
„Endurhæfingin gengur vel og er á réttri leið,“ sagði Solbakken á fjölmiðlafundi í vikunni þegar hann ræddi stöðuna á Ödegaard.
„Það er samt eitthvað í það að hann verði klár í slaginn, einhver tími,“ bætti norski landsliðsþjálfarinn við.
Arsenal hefur ekki viljað gefa upp nákvæma tímasetningu á endurkomu Ödegaard en enskir miðlar greina frá því að hann gæti verið frá fram að áramótum vegna meiðslanna.