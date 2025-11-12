Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 12.11.2025 | 9:03

Bakslag hjá fyrirliða Arsenal

Martin Ödegaard.
Martin Ödegaard. AFP/Henry Nicholls

Norski knattspyrnumaðurinn Martin Ödegaard, fyrirliði Arsenal, verður lengur frá vegna meiðsla en í fyrstu var talið.

Þetta tilkynnti Ståle Solbakken, þjálfari norska karlalandsliðsins, á fjölmiðlafundi norska landsliðsins en Ödegaard, sem er 26 ára gamall, meiddist á hné þann 4. október.

Áfall fyrir Arsenal
Áfall fyrir Arsenal

Miðjumaðurinn skaddaði liðbönd í hné og í fyrstu var talið að hann yrði frá í sex vikur og yrði klár í slaginn í lok nóvembermánaðar.

Allt á réttri leið

„Endurhæfingin gengur vel og er á réttri leið,“ sagði Solbakken á fjölmiðlafundi í vikunni þegar hann ræddi stöðuna á Ödegaard.

„Það er samt eitthvað í það að hann verði klár í slaginn, einhver tími,“ bætti norski landsliðsþjálfarinn við.

Arsenal hefur ekki viljað gefa upp nákvæma tímasetningu á endurkomu Ödegaard en enskir miðlar greina frá því að hann gæti verið frá fram að áramótum vegna meiðslanna.

