Framherji United á óskalistanum

Hollenski knattspyrnumaðurinn Joshua Zirkzee er á óskalista enska úrvalsdeildarfélagsins Everton.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Zirkzee, sem er 24 ára gamall, er samningsbundinn Manchester United.
Framherjinn gekk til liðs við United frá Bologna sumarið 2024 fyrir 37 milljónir punda en það var Erik ten Hag, fyrrverandi stjóri United, sem fékk leikmanninn til Manchester á sínum tíma.
Hann hefur aldrei náð sér almennilega á strik á Englandi og hefur lítið sem ekkert fengið að spila eftir að Rúben Amorim tók við stjórnartaumunum hjá félaginu í nóvember á síðasta ári en hann hefur komið við sögu í fimm leikjum í öllum keppnum á tímabilinu.
Framherjinn kostar í kringum 25 milljónir punda en hann á að baki 54 leiki fyrir félagið í öllum keppnum þar sem hann hefur skorað sjö mörk.