Frjálst að yfirgefa West Ham

Þýski knattspyrnumaðurinn Niclas Füllkrug má yfirgefa herbúðir enska úrvalsdeildarfélagsins West Ham strax í janúar.
Það er GiveMeSport sem greinir frá þessu en framherjinn, sem er 32 ára gamall, gekk til liðs við enska félagið sumarið 2024 fyrir 27 milljónir punda frá Borussia Dortmund.
Hann skoraði þrjú mörk og lagði upp önnur tvö í 18 leikjum í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð en hefur aðeins komið við sögu í sex leikjum í deildinni á yfirstandandi tímabili.
Framherjinn á að baki 24 A-landsleiki fyrir Þýskaland og hefur verið orðaður við endurkomu til heimalandsins.