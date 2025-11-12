Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 12.11.2025 | 15:20 | Uppfært 16:08

Hneig niður á æfingasvæðinu

Oscar í leik með Chelsea árið 2016.
Oscar í leik með Chelsea árið 2016. AFP/Ben Stansall

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Oscar hneig niður á æfingasvæði brasilíska félagsins Sao Paulo í gær.

Þetta tilkynnti brasilíska félagið á heimasíðu sinni en Oscar, sem er 34 ára gamall, gekk til liðs við uppeldisfélag sitt Sao Paulo í desember á síðasta ári.

Oscar féll í yfirlið í miðju þolprófi á æfingasvæði brasilíska félagsins og er atvikið rakið til hjartavandamála hjá leikmanninum. 

Hann var fluttur á spítala og er líðan hans stöðug í dag en hann mun gangast undir frekari rannsóknir á næstu dögum.

Oscar er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Chelsea á árunum 2012 til 2017 en hann gekk nokkuð óvænt til liðs við Shanghai Port í Kína árið 2017 og lék þar í sjö ár.

