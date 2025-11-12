Hneig niður á æfingasvæðinu

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Oscar hneig niður á æfingasvæði brasilíska félagsins Sao Paulo í gær.
Þetta tilkynnti brasilíska félagið á heimasíðu sinni en Oscar, sem er 34 ára gamall, gekk til liðs við uppeldisfélag sitt Sao Paulo í desember á síðasta ári.
Oscar féll í yfirlið í miðju þolprófi á æfingasvæði brasilíska félagsins og er atvikið rakið til hjartavandamála hjá leikmanninum.
Hann var fluttur á spítala og er líðan hans stöðug í dag en hann mun gangast undir frekari rannsóknir á næstu dögum.
Oscar er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Chelsea á árunum 2012 til 2017 en hann gekk nokkuð óvænt til liðs við Shanghai Port í Kína árið 2017 og lék þar í sjö ár.