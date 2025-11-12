Sterling tókst á við innbrotsþjófa

Enski knattspyrnumaðurinn Raheem Sterling, leikmaður Chelsea, lenti í þeirri leiðinlegu reynslu að brotist var inn á heimili fjölskyldu hans á meðan hún var heima síðastliðinn laugardag.
Sterling var heima við ásamt kærustu sinni Paiga Milian og börnum þeirra Thiago og Thai Cruz, sem eru átta og sex ára, þegar innbrotsþjófar létu til skarar skríða.
Enski miðillinn Mirror greinir frá því að Sterling hafi gripið eldhúshníf og ákveðið að skora grímuklædda þjófana á hólm með því að standa andspænis þeim.
Þeir höfðu brotist inn á efri hæð heimilis fjölskyldunnar í leit að verðmætum. Sterling hljóp upp með hníf í hendi og þegar þjófarnir áttuðu sig á því að hann væri heima flúðu þeir af vettvangi.
Lögreglan í Lundúnum rannsakar nú málið og leitar að innbrotsþjófunum. Engan sakaði við innbrotið en þetta er í þriðja sinn sem brotist er inn á heimili Sterlings á undanförnum árum.