Tekinn við Úlfunum

Enska knattspyrnufélagið Wolverhampton Wanderers hefur ráðið Rob Edwards sem nýjan knattspyrnustjóra karlaliðsins. Skrifaði hann undir þriggja og hálfs árs samning.
Edwards, sem er 42 ára, tekur við starfinu af Vítor Pereira sem var rekinn í byrjun mánaðarins eftir hroðalega byrjun á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni, en þar er liðið með einungis tvö stig á botninum.
Úlfarnir greiddu Middlesbrough þrjár milljónir punda til þess að fá Edwards lausan, en undir hans stjórn hefur síðarnefnda liðinu gengið vel á tímabilinu og er í öðru sæti ensku B-deildarinnar.
Edwards var knattspyrnustjóri Luton Town í úrvalsdeildinni á þarsíðasta tímabili og lék áður með Úlfunum, frá 2004 til 2008.