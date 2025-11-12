Var í viðræðum við Wolves

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Wolves ræddu við Joleon Lescott um að taka við þjálfun liðsins á dögunum.
Það er TalkSport sem greinir frá þessu en Lescott, sem er 43 ára gamall, er uppalinn hjá Wolves en gerði garðinn frægan með Everton og Manchester City á leikmannaferlinum.
Lescott var í þjálfarateymi enska karlalandsliðsins þegar Lee Carsley stýrði liðinu tímabundið árið 2024 eftir að Gareth Southgate lét af störfum eftir Evrópumótið í Þýskalandi.
Rob Edwards, stjóri Middlesbrough, er að taka við starfinu af Vítor Pereira sem var rekinn á dögunum.