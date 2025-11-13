Stór mistök að fara til Chelsea

Gabonmaðurinn Pierre-Emerick Aubameyang segir það hafa verið mikil mistök fyrir hann að ganga í raðir enska knattspyrnufélagsins Chelsea.
Aunameyang gekk í raðir Chelsea í september 2022 eftir gott hálft ár með Barcelona. Áður en hann fór til Barcelona gerði hann garðinn frægan með Dortmund og síðan Arsenal.
Eftir deilur við knattspyrnustjórann Mikel Arteta yfirgaf Aubameyang Arsenal um mitt tímabil 2021/22.
Þegar hann sneri aftur í ensku úrvalsdeildina lék hann með Chelsea í heilt tímabil og spilaði aðeins 21 leik þar sem hann skoraði þrjú mörk.
„Þetta voru risastór mistök. Mér leið vel í Barcelona en félagið gat ekki endursamið við mig þannig ég þurfti að finna nýtt félag. Eina félagið sem var á borðinu var Chelsea og ég stökk á það, fyrir fjölskylduna mína. Ég hélt það yrði skárra, en svo var það ekki,“ sagði Aubameyang í viðtali hjá Troopz á Youtube.