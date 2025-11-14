Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 14.11.2025 | 14:53

Mættur aftur eftir fjögurra mánaða útlegð

Axel Disasi.
Axel Disasi. Ljósmynd/Chelsea

Franski knattspyrnumaðurinn Axel Disasi æfir með aðalliði Chelsea þessa dagana, í fyrsta sinn í fjóra mánuði.

Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en Disasi, sem er 27 ára gamall, var gert að yfirgefa félagið í sumar þar sem Enzo Maresca, stjóri liðsins, taldi sig ekki hafa not fyrir hann.

Finnur ekkert til með útskúfuðum leikmönnum
Finnur ekkert til með útskúfuðum leikmönnum

Honum tókst hins vegar ekki að finna sér nýtt félag eftir að hafa eytt seinni hluta síðasta tímabils á láni hjá Aston Villa.

Hann hafði því æft einn með leikmönnum á borð við Raheem Sterling á æfingasvæði liðsins en Sterling er einn þeirra sem á enga framtíð hjá félaginu á meðan Maresca er við stjórnvölin.

Það kom því mörgum á óvart að sjá Disasi á æfingasvæðinu með aðalliði félagsins og gæti hann því snúið aftur í leikmannahóp Chelsea eftir landsleikjahlé.

