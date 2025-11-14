Mikil eftirsjá í herbúðum United

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Manchester United eru sagðir sjá mikið eftir því að hafa selt skoska miðjumanninn Scott McTominay til Napoli sumarið 2024.
Það er Caught Offside sem greinir frá þessu en McTominay, sem er 28 ára gamall, er uppalinn hjá Manchester United.
Napoli borgaði tæplega 26 milljónir punda fyrir miðjumanninn sem átti stóran þátt í því að Napoli varð Ítalíumeistari á síðustu leiktíð.
Hann var valinn leikmaður ársins á Ítalíu en Caught Offside greinir frá því að forráðamenn United íhugi nú að kaupa leikmanninn aftur.
Miðjumaðurinn lék alls 255 leiki fyrir félagið áður en hann var seldur og skoraði í þeim 29 mörk.