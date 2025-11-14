Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 14.11.2025 | 13:50

Roma blandar sér í baráttuna um framherja United

Joshua Zirkzee.
Joshua Zirkzee. AFP/Darren Staples

ollenski knattspyrnumaðurinn Joshua Zirkzee er á óskalista ítalska A-deildarfélagsins Roma.

Það er The Mirror sem greinir frá þessu en Zirksee, sem er 24 ára gamall, er samningsbundinn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.

Sky Sports greinir frá því að Everton hefði einnig mikinn áhuga á leikmanninum sem hefur ekki átt fast sæti í liði United frá því að Rúben Amorim tók við stjórnartaumunum hjá United í nóvember á síðasta ári.

Framherjinn gekk til liðs við United frá Bologna sumarið 2024 fyrir 37 milljónir punda en það var Erik ten Hag, fyrrverandi stjóri United, sem fékk leikmanninn til Manchester á sínum tíma.

