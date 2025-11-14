Sló áratuga gamalt met

Jordan Pickford sló í gærkvöldi met sem hafði staðið frá árinu 1989 þegar hann hélt marki sínu hreinu í 2:0-sigri Englands á Serbíu í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu.
Pickford, sem er markvörður Everton í ensku úrvalsdeildinni, spilaði þá sinn níunda keppnisleik með enska landsliðinu í röð þar sem hann hélt hreinu.
Peter Shilton átti fyrra met og setti það árið 1989 þegar hann hafði leikið átta keppnisleiki í röð með enska landsliðinu án þess að fá á sig mark.
Þá voru enn fimm ár í að Pickford fæddist en hann er 31 árs og ætti því að eiga feikinóg eftir af ferli sínum.