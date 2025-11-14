Tveir á óskalista Manchester United

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, vill styrkja leikmannahóp sinn strax í janúar.
Þýski miðillinn Bild greinir frá því að Karim Adeyemi, sóknarmaður Borussia Dortmund, sé á óskalista United.
Þá greinir Sportsmail frá því að Joao Gomes, miðjumaður Wolves, sé einnig á óskalista United.
Adeyemi er 23 ára gamall á meðan Gomes er 24 ára gamall en þeir hafa báðir slegið í gegnum með félagsliðum sínum.
Óvíst er hvort United hafi bolmagn til þess að kaupa nýja leikmenn í janúar en Portúgalinn mun þó fá tækifæri til þess að styrkja hópinn næsta sumar.