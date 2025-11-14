Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 14.11.2025 | 10:21 | Uppfært 12:37

Tveir á óskalista Manchester United

Karim Adeyemi.
Karim Adeyemi. AFP/Alexandra Beier

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, vill styrkja leikmannahóp sinn strax í janúar.

Þýski miðillinn Bild greinir frá því að Karim Adeyemi, sóknarmaður Borussia Dortmund, sé á óskalista United.

Þá greinir Sportsmail frá því að Joao Gomes, miðjumaður Wolves, sé einnig á óskalista United.

Adeyemi er 23 ára gamall á meðan Gomes er 24 ára gamall en þeir hafa báðir slegið í gegnum með félagsliðum sínum.

Óvíst er hvort United hafi bolmagn til þess að kaupa nýja leikmenn í janúar en Portúgalinn mun þó fá tækifæri til þess að styrkja hópinn næsta sumar.

Joao Gomes.
Joao Gomes. AFP/Henry Nicholls
mbl.is
