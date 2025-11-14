Vill fá sömu laun og Virgil van Dijk

Franski knattspyrnumaðurinn Ibrahima Konaté vill fá 350.000 pund á viku í laun ef hann á að framlengja samning sinn við Englandsmeistara Liverpool.
Það er Paul Joyce hjá The Times sem greinir frá þessu en Konaté, sem er 26 ára gamall, verður samningslaus næsta sumar.
Hann hefur verið sterklega orðaður við Real Madrid undanfarna mánuði en hann gekk til liðs vð Liverpool frá RB Leipzig, sumarið 2021 fyrir 36 milljónir punda.
Mohamed Salah er sem stendur launahæsti leikmaður Liverpool með 400.000 pund á viku en Virgil van Dijk kemur þar á eftir með 350.000 pund á viku, það samsvarar um 58 milljónum íslenskra króna.
Konaté hefur verið í lykilhlutverki í varnarleik liðsins undanfarin ár en alls á hann að baki 148 leiki fyrir félagið í öllum keppnum þar sem hann hefur skorað sex mörk.