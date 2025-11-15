Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 15.11.2025 | 15:35

Leikmaður Arsenal sendur heim

Riccardo Calafiori er byrjunarliðsmaður hjá Arsenal.
Riccardo Calafiori er byrjunarliðsmaður hjá Arsenal. AFP/Glyn Kirk

Ítalski knattspyrnumaðurinn Riccardo Calafiori hefur verið sendur heim úr landsliðsverkefni til Lundúna til að fara í skoðun hjá læknisteymi Arsenal. 

Þetta staðfesti Gennaro Gattuso þjálfari ítalska landsliðsins á blaðamannafundi fyrir leikinn gegn Noregi á morgun. Ítalir þurfa að vinna með níu mörkum til að tryggja sér sæti beint á HM og því stefnir þjóðin beint í umspil. 

Calafiori hefur farið vel af stað með Arsenal á tímabilinu en hann gat ekki heldur tekið þátt í sigri Ítala á Andorra á fimmtudaginn var. 

Þó er ekki búist við því að hann verði lengi frá og gæti verið reiðubúinn að mæta Tottenham í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn eftir viku. 

mbl.is
