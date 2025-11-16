Annar Gabriel á meiðslalista Arsenal

Hinn brasilíski Gabriel, varnarmaður Arsenal í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu, meiddist í vináttulandsleik Brasilíu gegn Senegal í London í gær.
Gabriel meiddist í nára og haltraði af velli á 64. mínútu leiksins þegar Brasilía var 2:0-yfir en þannig endaði leikurinn.
Gabriel, sem er miðvörður, hefur verið í lykilhlutverki hjá Arsenal á tímabilinu en liðið er á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og hefur aðeins fengið fimm mörk á sig í ellefu leikjum.
Í Arsenal eru þrír leikmenn sem heita Gabriel og þeir eru allir á meiðslalista liðsins. Gabriel Martinelli og Gabriel Jesus eru báðir frá vegna meiðsla ásamt fleiri sóknarmönnum liðsins.