Áfall fyrir Manchester United

Benjamin Sesko.
Benjamin Sesko. AFP/Oli Scarff

Slóvenski knattspyrnumaðurinn Benjamin Sesko verður frá næstu vikurnar vegna meiðsla en hann er samningsbundinn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.

Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en framherjinn, sem er 22 ára gamall, meiddist á hné í leik United gegn Tottenham í Lundúnum í 11. umferð úrvalsdeildarinnar.

Hann þurfti af þeim sökum að draga sig úr leikmannahóp slóvenska landsliðsins og gat ekki tekið þátt í leikjum landsliðsins í yfirstandandi landsleikjaglugga.

Sesko gekk til liðs við United frá RB Leipzig í sumar fyrir 75 milljónir punda en hann hefur skorað tvö mörk og lagt upp eitt til viðbótar í ellefu leikjum í úrvalsdeildinni á tímabilinu.

mbl.is
