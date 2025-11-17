Áfall fyrir Manchester United

Slóvenski knattspyrnumaðurinn Benjamin Sesko verður frá næstu vikurnar vegna meiðsla en hann er samningsbundinn Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.
Það er Sky Sports sem greinir frá þessu en framherjinn, sem er 22 ára gamall, meiddist á hné í leik United gegn Tottenham í Lundúnum í 11. umferð úrvalsdeildarinnar.
Hann þurfti af þeim sökum að draga sig úr leikmannahóp slóvenska landsliðsins og gat ekki tekið þátt í leikjum landsliðsins í yfirstandandi landsleikjaglugga.
Sesko gekk til liðs við United frá RB Leipzig í sumar fyrir 75 milljónir punda en hann hefur skorað tvö mörk og lagt upp eitt til viðbótar í ellefu leikjum í úrvalsdeildinni á tímabilinu.