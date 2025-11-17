Gæti náð stórleiknum gegn Tottenham

Ítalski knattspyrnumaðurinn Riccardo Calafiori ætti að vera klár í slaginn þegar lið hans Arsenal tekur á móti Tottenham í stórleik 12. umferðar ensku úrvalsdeildarinnar á sunnudaginn kemur.
Það er ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano sem greinir frá þessu en Calafiori, sem er 23 ára gamall, yfirgaf herbúðir ítalska landsliðsins um helgina og var því ekki með liðinu í tapinu gegn Noregi í gær.
Í fyrstu var talið að leikmaðurinn væri alvarlega meiddur en nú er ljóst að um varúðarráðstafanir var að ræða af hálfu forráðamanna Arsenal.
Varnarmaðurinn hefur verið í lykilhlutverki hjá Arsenal í upphafi tímabilsins og byrjað alla ellefu leiki liðsins í deildinni til þessa þar sem Arsenal trónir á toppnum með 26 stig og hefur fjögurra stiga forskot á Manchester City.