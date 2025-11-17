Miðvörður Liverpool rýfur loksins þögnina

Mikið hefur verið rætt og ritað um framtíð franska knattspyrnumannsins Ibrahima Konaté undanfarna mánuði en hann er samningsbundinn Englandsmeisturum Liverpool.
Konaté, sem er 26 ára gamall, verður samningslaus næsta sumar og getur því farið frítt frá Liverpool þegar samningur hans rennur út.
Hann hefur verið sterklega orðaður við Real Madrid, og nú síðast Bayern München, en hann hefur ekki viljað skrifa undir nýjan samning á Anfield enn sem komið er.
„Það hefur verið erfitt að fylgjast með umræðunni undanfarna daga því ég veit hvað er í gangi á bakvið tjöldin,“ sagði Konaté í samtali við franska miðilinn TF1.
„Ég get ekki sagt frá öllu sem er að eiga sér stað en sumt sem ég hef lesið er tóm þvæla. Ég veit að stuðningsmenn Liverpool eru ekkert alltof ánægðir með það að ég sé ekki búinn að framlengja samning minn en það býr meira að baki.
Umboðsmaður minn er í viðræðum við Liverpool um nýjan samning og mín mál ættu að skýrast á næstu dögum. Þá mun ég senda frá mér tilkynningu um leið,“ bætti Konaté við í samtali við TF1.