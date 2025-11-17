Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 17.11.2025 | 15:35

Sagður efstur á óskalista Manchester United

Carlos Baleba.
Carlos Baleba. AFP/Adrian Dennis

Kamerúnski knattspyrnumaðurinn Carlos Baleba er sagður efstur á óskalista Rúbens Amorim, stjóra Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.

Það er The Mirror sem greinir frá þessu en Baleba, sem er einungis 21 árs gamall, er samningsbundinn Brighton í ensku úrvalsdeildinni.

Hann gekk til liðs við enska félagið frá Lille í Frakklandi, sumarið 2023, og hefur slegið í gegn á yfirstandandi tímabili.

Rúbem Amorim er sagður vilja styrkja miðsvæðið hjá United í næstu félagaskiptagluggum er óvíst er hvort United geti keypt nýja leikmenn í janúarglugganum vegna fjárhagsvandræða félagsins.

