Sagður efstur á óskalista Manchester United

Kamerúnski knattspyrnumaðurinn Carlos Baleba er sagður efstur á óskalista Rúbens Amorim, stjóra Manchester United í ensku úrvalsdeildinni.
Það er The Mirror sem greinir frá þessu en Baleba, sem er einungis 21 árs gamall, er samningsbundinn Brighton í ensku úrvalsdeildinni.
Hann gekk til liðs við enska félagið frá Lille í Frakklandi, sumarið 2023, og hefur slegið í gegn á yfirstandandi tímabili.
Rúbem Amorim er sagður vilja styrkja miðsvæðið hjá United í næstu félagaskiptagluggum er óvíst er hvort United geti keypt nýja leikmenn í janúarglugganum vegna fjárhagsvandræða félagsins.