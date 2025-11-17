Sterklega orðaður við Liverpool

Antoine Semenyo er sterklega orðaður við enska knattspyrnufélagið Liverpool þessa dagana.
Liverpool Echo greinir frá því að forráðamenn Liverpool gæti lagt fram tilboð í sóknarmanninn strax í janúar.
Sóknarmaðurinn, sem er 25 ára gamall, er samningsbundinn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni og hefur farið vel af stað á tímabilinu þar sem hann hefur skorað sex mörk og lagt upp önnur þrjú í ellefu leikjum.
Hann hefur einnig verið orðaður við Manchester United og Tottenham en forráðamenn Liverpool gætu reynt að kaupa hann strax í janúar til þess að leysa Mohamed Salah af hólmi sem er á leið á Afríkumótið með Egyptalandi.
Semenyo er samningsbundinn Bournemouth til sumarsins 2030 og kostar í kringum 50 milljónir punda.