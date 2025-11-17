Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 17.11.2025 | 14:30

Sterklega orðaður við Liverpool

Antoine Semenyo.
Antoine Semenyo. AFP/Paul Ellis

Antoine Semenyo er sterklega orðaður við enska knattspyrnufélagið Liverpool þessa dagana.

Liverpool Echo greinir frá því að forráðamenn Liverpool gæti lagt fram tilboð í sóknarmanninn strax í janúar.

Búast við nokkrum tilboðum í sóknarmanninn
Búast við nokkrum tilboðum í sóknarmanninn

Sóknarmaðurinn, sem er 25 ára gamall, er samningsbundinn Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni og hefur farið vel af stað á tímabilinu þar sem hann hefur skorað sex mörk og lagt upp önnur þrjú í ellefu leikjum.

Hann hefur einnig verið orðaður við Manchester United og Tottenham en forráðamenn Liverpool gætu reynt að kaupa hann strax í janúar til þess að leysa Mohamed Salah af hólmi sem er á leið á Afríkumótið með Egyptalandi.

Semenyo er samningsbundinn Bournemouth til sumarsins 2030 og kostar í kringum 50 milljónir punda.

