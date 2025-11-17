Umboðsmaður Rashfords fundaði á Englandi

Enski knattspyrnumaðurinn Marcus Rashford gæti snúið aftur til Englands þegar lánsdvöl hans hjá spænska stórliðinu Barcelona lýkur.
Það er spænski miðillinn El Nacional sem greinir frá þessu en Rashford, sem er 28 ára gamall, er samningsbundinn Manchester United og uppalinn hjá félaginu.
El Nacional greinir frá því að umboðsmaður leikmannsins hafi fundað með bæði forráðamönnum Chelsea og Tottenham í Lundúnum.
Rashford virðist ekki eiga mikla framtíð hjá United á meðan Rúben Amorim er við stjórnvölin hjá félaginu og eru litlar sem engar líkur á því að hann snúi aftur til Manchester þegar lánsdvöl hans lýkur.
Barcelona er með forkaupsrétt á leikmanninum en óvíst er hvort að þeir geti nýtt sér þá klásúlu vegna fjárhagsvandræða félagsins.