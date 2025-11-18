Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.11.2025 | 12:35

Boðinn nýr samningur hjá úrvalsdeildarfélaginu

Marco Silva.
Marco Silva. AFP/Ben Stansall

Enska knattspyrnufélagið Fulham hefur boðið Portúgalanum Marco Silva, knattspyrnustjóra karlaliðsins, nýjan samning að því er breska ríkisútvarpið greinir frá.

Núverandi samningur Silva á að renna út að loknu yfirstandandi tímabili og vilja forráðamenn Fulham gjarna halda samstarfinu áfram þrátt fyrir erfiða byrjun á tímabilinu.

Fulham er í 15. sæti af 20 liðum í ensku úrvalsdeildinni með 11 stig, einu stigi fyrir ofan fallsæti.

Silva hefur verið knattspyrnustjóri Fulham frá sumrinu 2021. Hann tók við liðinu í B-deildinni og kom því upp í úrvalsdeildina í fyrstu tilraun, þar sem Fulham hefur leikið allar götur síðan.

