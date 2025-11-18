Ekki ímyndin sem við viljum

Thomas Tuchel, þjálfari enska karlalandsliðsins í knattspyrnu, viðurkennir að það að Jude Bellingham hafi ekki fagnað með liðsfélögum sínum þegar liðið komst í 2:0 gegn Albaníu í undankeppni HM 2026 á sunnudag, endurspegli ekki þá ímynd sem þjálfarinn vill að liðið sýni út á við.
„Þetta snýst alltaf um liðsheildina. Þetta er þín upplifun og ég virði hana. Þetta er ekki sú ímynd sem við viljum,“ sagði Tuchel þegar fréttamaður benti honum á að Bellingham hafi ekki fagnað með liðsfélögunum.
Bellingham var skipt af velli strax í kjölfarið af því að Harry Kane kom Englandi tveimur mörkum yfir, óskaði Kane til hamingju með markið eftir að hópurinn hafði fagnað því og fór svo af velli.
„Ég sá að hann var ekki ánægður en ég verð að skoða þetta betur. Ég vil ekki gera meira mál úr þessu en það er,“ bætti þýski landsliðsþjálfarinn við.