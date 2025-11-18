Hann er hræðileg manneskja

Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn Giuseppe Rossi ber Portúgalanum Carlos Queiroz, fyrrverandi aðstoðarþjálfara Manchester United, ekki vel söguna.
„Ef þið viljið smáatriðin þá skal ég færa ykkur þau. Við vorum með Carlos Queiroz, munið þið eftir Queiroz? Já, hræðileg manneskja. Alveg hræðileg manneskja. Ég kom til baka eftir dvöl hjá Parma þar sem ég skoraði níu mörk í 18 leikjum.
Ég var 19 ára gamall, ég fór á kostum og gekk mjög vel. Ég kom til baka með aukna orku og staðráðinn í að berjast um að fá mínútur því mér fannst ég eiga þær skilið eftir það sem áorkaði,“ sagði Rossi í hlaðvarpsþættinum The Cycling GK, sem fyrrverandi liðsfélagi hans hjá United Ben Foster stýrir.
Rossi var á mála hjá United frá 2004 til 2007, spilaði lítið og var svo seldur til Villarreal á Spáni eftir vel heppnaða lánsdvöl hjá Parma fyrri hluta ársins 2007.
„Þegar líður á undirbúningstímabilið tekur hann mig til hliðar og segir við mig að ég muni ekki fá neinar mínútur. Það ruglaði mig svolítið í rýminu því þegar ég talaði við Sir Alex sagðist hann vilja halda mér.
Queiroz fór með ákveðin völd sem fólust í að hann mátti taka ákvarðanir. Því miður endaði ég vitlausu megin við þau völd. Hvaða ástæður sem voru fyrir því sá hann mig ekki sem leikmann sem ætti að vera þarna.
Þá áttaði ég mig á því að ég þyrfti að finna annan stað til þess að verða að almennilegum leikmanni því ég held að ef ég hefði verið áfram hjá United hefði ég ekki fengið tækifæri til þess að sýna hæfileika mína, sem ég gerði hjá Parma í A-deildinni. Þannig komu skiptin til Villarreal til,“ útskýrði hann.