Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 18.11.2025 | 10:54

Skotmark Liverpool falt fyrir 11 milljarða

Antoine Semenyo í leik með Bournemouth.
Antoine Semenyo í leik með Bournemouth. AFP/Paul Ellis

Knattspyrnumaðurinn Antoine Semenyo, kantmaður Bournemouth, er með ákvæði í samningi sínum við félagið sem gerir áhugasömum kleift að kaupa hann á 65 milljónir punda, jafnvirði tæplega 11 milljarða íslenskra króna, í janúar.

Semenyo, sem er 25 ára gamall, skrifaði undir nýjan fimm ára samning við Bournemouth í sumar.

Sterklega orðaður við Liverpool
Frétt af mbl.is

Sterklega orðaður við Liverpool

Englandsmeistarar Liverpool hafa verið sterklega orðaðir við hann og gætu lagt fram tilboð strax í janúar.

Breska ríkisútvarpið greinir frá því að kaupákvæðið sé í gildi fyrstu tvær vikurnar af janúarglugganum, svo Bournemouth sé unnt að kaupa leikmann í stað Semenyo fari svo að eitthvað félag virki ákvæðið á því tímabili.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hafa lengi varað við „sænska ástandinu“ Rekinn úr herraklúbbnum Ný tegund af tilraunum til fjársvika Segja tjónið nema hundruðum milljóna
Fleira áhugavert
Aldinn höfðingi er fallinn og horfinn í saltan sæ Segja tjónið nema hundruðum milljóna Býst við vaxtalækkun Verða að bíða eftir að lögregla ljúki rannsókn