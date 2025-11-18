Skotmark Liverpool falt fyrir 11 milljarða

Knattspyrnumaðurinn Antoine Semenyo, kantmaður Bournemouth, er með ákvæði í samningi sínum við félagið sem gerir áhugasömum kleift að kaupa hann á 65 milljónir punda, jafnvirði tæplega 11 milljarða íslenskra króna, í janúar.
Semenyo, sem er 25 ára gamall, skrifaði undir nýjan fimm ára samning við Bournemouth í sumar.
Englandsmeistarar Liverpool hafa verið sterklega orðaðir við hann og gætu lagt fram tilboð strax í janúar.
Breska ríkisútvarpið greinir frá því að kaupákvæðið sé í gildi fyrstu tvær vikurnar af janúarglugganum, svo Bournemouth sé unnt að kaupa leikmann í stað Semenyo fari svo að eitthvað félag virki ákvæðið á því tímabili.