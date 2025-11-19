Þriggja ára bann fyrir að þykjast vinna í gæslu

Tveir bræður og stuðningsmenn enska knattspyrnufélagsins Portsmouth hafa verið settir í þriggja ára bann frá knattspyrnuleikjum eftir að hafa reynt að svindla sér inn á leik liðsins gegn Southampton í B-deildinni í september.
Kane og Dale Green þóttust vinna í gæslunni á St. Mary’s-leikvangi Southampton til þess að komast á leikinn, en uppselt var á grannaslaginn við suðurströnd Englands.
Bræðurnir klæddu sig til að mynda í endurskinsvesti þar sem stóð gæsla aftan á og annar bróðirinn var með talstöð og handfrjálsan búnað í eyrunum til þess að líta meira sannfærandi út.
Kane og Dale tókst að svindla sér inn á völlinn en lögreglan hafði svo hendur í hári þeirra klukkutíma áður en leikurinn átti að hefjast.
Þeim var gefið að sök að hafa villt á sér heimildir og farið inn á leiksvæði knattspyrnuleikvangs í óleyfi. Bræðurnir játuðu sök og þurfa að greiða um eitt þúsund pund hvor í sekt og málskostnað.
Kane hafði við handtöku sagt við lögregluþjón að bræðurnir hafi ákveðið að reyna þetta „til vonar og vara“ færi svo að þeir gætu ekki keypt miða fyrir utan leikvanginn.
„Þetta var fáránlegt ráðabrugg í því skyni að reyna að sjá leikinn þrátt fyrir að vita að uppselt væri á hann og að þeir sem væru ekki með miða yrði ekki hleypt inn,“ sagði aðstoðaryfirlögregluþjónninn Tony Rowlinson í samtali við breska ríkisútvarpið.